Länderchefs schlagen Alarm: Versorgung gefährdet

Die Länderchefs schlagen Alarm: Offenbar hält nämlich das Angebot der Bundesregierung im Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen nicht ganz, was es verspricht: Statt zehn Milliarden Euro Zuschuss für den Gesundheits- und Pflegebereich in den kommenden fünf Jahren, blieben am Ende nämlich deutlich weniger übrig, beklagen die Landeshauptleute von Wien, Oberösterreich, Burgenland und Vorarlberg.