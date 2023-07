Zoff eskaliert: „Lass uns das am Parkplatz regeln“

Unfairer Vorteil?

„Die Regeln sind glasklar. Er hat dadurch einen unfairen Vorteil erhalten, und das ist verboten. Ich habe in Österreich 15 Strafsekunden wegen der Verletzung der Pisten-Grenzen erhalten, und er bekommt hier für so etwas gar nichts. Nur so konnte er sich in die Position bringen, dass es nachher gekracht hat, und ich musste aufgeben. Er hat mein Rennen ruiniert“, zitiert „Speedweek.com“ den Franzosen.