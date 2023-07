Wer gewinnt den Grand Prix in Silverstone?

McLaren kämpft gegen Red Bull um Rekord

In der WM-Gesamtwertung führt Verstappen bereits 81 Punkte vor Perez. Alonso fehlen 98 Zähler auf den Spitzenreiter, Hamilton liegt 123 Punkte zurück. Für Red Bull geht es auf dem Traditionskurs in Silverstone um den elften Sieg in Serie, womit der Austro-Rennstall den 35-jährigen Rekord von McLaren aus der Saison 1988 egalisieren würde. Verstappen feierte heuer sieben Erfolge in neun Rennen und gewann zuletzt fünfmal hintereinander, Perez triumphierte zweimal, doch der muss vom 16. Platz starten.