Formel-1-Spott: Alle gehen auf Carlos Sainz los

„Schlechter Job“

Denn auch Gasly hatte Sainz in Runde 44 überholt, gegen den Franzosen konnte der Spanier aber kontern, weshalb es in der Mixed-Zone noch einmal zu einem Scharmützel gekommen war. „Carlos hat den schlechtesten Job gemacht, der möglich ist, da komplett auf der Rennlinie zu bleiben. Für mich ist das völlig inakzeptabel und unfair. Ich habe keine Worte, um zu erklären, was passiert ist“, schimpfte der letztlich ausgeschiedene Alpine-Fahrer. Der Konter von Sainz: „Pobrecito“- zu Deutsch „armes Ding.“