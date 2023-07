Was Thun? Fisch stehlen! 50.000 Euro erbeutet

Pro Tag bis zu 20 Filialen heimgesucht

Bis zu 20 Filialen pro Tag wurden bei Hofer und Lidl heimgesucht, in den Rucksäcken und der Kleidung schleusten die beiden Thunfisch, Schokolade und Pistazien im Wert von rund 50.000 Euro an den Kassen vorbei. Die Ware wurde in Müllsäcke gepackt und in Budapest am Markt verkauft.