Jasmin (19) holte Senior im Zug ins Leben zurück

Plötzlich war der Puls weg

Die Maturantin stand sofort auf und bat ihre Hilfe an. Zu diesem Zeitpunkt war der 81-Jährige schon nicht mehr ansprechbar. Der Schaffner setzte den Notruf ab, die junge Helferin kümmerte sich um den Senior. „Wir haben den Mann auf den Boden gelegt. Am Anfang spürte ich noch einen ganz leichten Puls am Hals, der war dann aber auch weg. Da hab’ ich mit der Reanimation begonnen“, so die Heldin.