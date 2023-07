EU-Skepsis in Österreich überdurchschnittlich hoch

Der Blick in die Zukunft ist durchaus optimistischer geworden: Die eigene Lebenssituation bezeichneten mehr Befragte als „gut“ als in der Umfrage vier Monate zuvor. Hier sind die Österreicher mit 51 Prozent positiver als der EU-Durchschnitt mit 40 Prozent. Rund ein Drittel aller Befragten erwartet sich eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in den kommenden zwölf Monaten. Die restlichen Teilnehmer an der Umfrage erwarten sich eine bessere oder stabile Lage.