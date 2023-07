„Festival-Dealer“ muss 20 Monate hinter Gitter

Fahnder mit Fake-Kauf

„Mein Mandant war in dieser Struktur sicher das kleinste Rad am Wagen“, betonte Verteidigerin Eva Kathrein am Innsbrucker Landesgericht. Private Schulden in Höhe von 10.000 Euro wollte der geständige Angeklagte offenbar mit illegalen Geschäften wettmachen. Bereits 2022 brachte er in Mayrhofen Drogen unter das Partyvolk. „Da sind die Geschäfte noch besser gegangen“, räumte er ein. Ein Fake-Kauf von Ermittlern wurde ihm heuer schließlich zum Verhängnis.