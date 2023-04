Polizei nahm erneut Dealer (32) in Mayrhofen fest

Nachdem am Ostermontag in Mayrhofen in Tirol ein Brite (30) von Polizisten dabei ertappt wurde, wie er offenbar im Zuge des Snowbombing-Festivals Drogen verkauft hatte, klickten nun auch für einen mutmaßlichen Dealer (32) aus Serbien die Handschellen. Bei ihm wurden Bargeld, Kokain, Tabletten und Cannabis sichergestellt.