Drama! 19-Jährige stirbt Feuertod nach Maturafeier

Ersthelfer unter Schock

Die Feuerwehr konnte den in Vollbrand stehenden Pkw sowie das brennende Gras in näherer Umgebung schnell löschen. Ursprünglich gab es Hinweise darauf, dass sich noch eine weitere Person im Fahrzeug befand, berichten die Reporter von 5vision.news. Die Umgebung wurde daraufhin abgesucht und mit Hilfe einer Drohne kontrolliert. Schließlich war aber keine weitere Person in den Unfall involviert.