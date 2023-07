Und wieder folgt ein Mann auf eine Bürgermeisterin

Eine Auszeit mit der Tochter

„Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Wählern bedanken, die mir am Sonntag das Vertrauen geschenkt haben. Das ist ein klares Votum“, sagt der neue Ortschef Kastner in einer ersten Reaktion am Wahlsonntag. Er hat sich für Allhaming viel vorgenommen. Vor der Angelobung gegen Ende Juli wird der Unternehmensberater jedoch noch eine Auszeit nehmen: „Ab Mitte kommender Woche fahre mit meiner Tochter ein paar Tage weg, das hat sie sich verdient, weil sie mich in den vergangenen Wochen wenig gesehen hat.“