Rechtsextremer Mob griff LGBTQ-Veranstaltung an

Eine Open-Air-Veranstaltung im Rahmen der sogenannten Pride-Woche ist in Georgien ins Visier von Rechtsexetrmisten geraten. Hunderte von ihnen rotteten sich am Samstag zusammen, um das Festival für mehr Toleranz in der Nähe der Hauptstadt Tiflis zu stürmen und ihrer Wut auf die Teilnehmer freien Lauf zu lassen. Dabei wurden Regenbogenflaggen, Plakate und andere Gegenstände verbrannt und die Bühne beschädigt. Die Organisatoren erheben schwere Vorwürfe gegen die anwesenden Polizisten.