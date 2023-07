Drohne fand Bergsteiger, der nicht mehr weiter kam

Bergretter bargen den Mann

Die Drohnen aus St. Lorenz und Oberwang waren eine halbe Stunde später in der Luft und begannen mit der Suche. Nach rund 1,5 Stunden Suchflügen konnte der verstiegene Wanderer unverletzt in einer Felswand gefunden werden. Nach der Ortung des Wanderers stiegen die Bergretter aus St. Gilgen (Salzburg) erneut auf und retteten den Wanderer in einer kräfteraubenden Aktion aus der Felswand.