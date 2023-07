Alzheimer-Medikament Leqembi in den USA zugelassen

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat am Donnerstag das Alzheimer-Medikament Leqembi zugelassen. Eine Studie belege, dass dieses im Frühstadium das Nachlassen der Merk- und Denkfähigkeit der Patienten verlangsame, heißt es in der Begründung. Der Chef des Herstellers, der Firma Biogen, Christoper A. Viehbacher, will das Mittel auch in Europa rasch auf den Markt bringen.