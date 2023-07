Villacher schlug Ex-Freundin & stahl Bankomatkarte

„Bei der Durchsuchung des Villachers konnten mehrere Hundert Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung, die Bankomatkarte und diverse rezeptpflichtige Medikamente sichergestellt werden“, so die Polizei weiter. „Gegen den 24-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen und er wird der Staatsanwaltschaft angezeigt.“ Bei dem Vorfall befand sich auch die gemeinsame Tochter in der Wohnung - ihr passierte zum Glück nichts.