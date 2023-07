Kika/Leiner-Mitarbeiter „über den Tisch gezogen“

SPÖ will Betroffene unterstützen

SPÖ-Tourismussprecherin Melanie Erasim kritisierte ebenfalls den Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: „Noch im Juni wurde vonseiten des Insolvenzverwalters erklärt, dass die Mitarbeiter*innen in den Gastrogesellschaften nicht um ihren Arbeitsplatz bangen müssen“, teilte sie in einer Stellungnahme dazu mit.