„Sozialkompetenz abzufragen, ist extrem schwierig“

Die vielzitierte „Sozialkompetenz“ zu erheben, sei schwierig, so Prof. Rieder, wird aber in Österreich als einem der wenigen Länder, die dies berücksichtigen, miteinbezogen. „Abfragen zu können, ob die Teilnehmer am MedAt einmal mit 26 oder 27 Jahren empathische Ärzte sein werden, ist ein Trugschluss. Das kann erst im Laufe des Studiums vermittelt werden: Was ist wichtig, um ein guter Arzt, eine gute Ärztin zu sein? Das stellt durchaus einen wesentlichen Bestandteil der sechsjährigen Ausbildung dar.“