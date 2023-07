Fake-Makler: Mieterhilfe warntvor Abzocke

Kautionsbetrug gibt es wohl, seit es Wohnungen gibt. Derzeit sind in Wien aber ein oder mehrer Täter am Werk, deren Methoden so ausgeklügelt sind, dass selbst aufgeweckte Menschen im Vorfeld keinen Verdacht schöpfen. Der Wiener Mieterhilfe liegen mehrere Fälle vor, wo Wohnungsinteressenten um jeweils mehrere Tausend Euro geprellt worden sind. Die Polizei gibt Tipps, wie man nicht auf Betrüger reinfällt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.