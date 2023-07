Ein „Riese“ steht jetzt im Sturm-Tor!

Sturm gibt die Verpflichtung von Torhüter Kjell Scherpen bekannt. Der 23-jährige Niederländer kommt auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion, zuletzt war er in die niederländische Eredivisie an Vitesse Arnheim verliehen, wo er in der vergangenen Saison 26 Partien absolvierte. Der 2,06m große Scherpen ist aktueller U21-Teamspieler der Niederlande und kann bereits auf 25 Einsätze in den diversen niederländischen Nachwuchs-Auswahlen zurückblicken - er kommt per Leihe bis Sommer 2024 nach Graz.