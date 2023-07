Antibiotika in Tierhaltung strenger geregelt

Darüber informierte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in einer Aussendung. 39 Tonnen Antibiotika wurden demnach in Österreichs Tierhaltung 2021 eingesetzt. Obwohl die Zahl rückläufig ist, gilt der Einsatz weiterhin als zu hoch. Immer mehr Erreger bilden Resistenzen und werden durch Antibiotika nicht mehr abgetötet. Dadurch können Infektionen, die bisher gut zu behandeln waren, lebensbedrohlich werden.