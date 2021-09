Keine strengeren Antibiotika-Regeln für Tiere

Das EU-Parlament sprach sich nun in einem Votum am Mittwochabend dagegen aus. Der Umweltausschuss des EU-Parlaments hatte die EU-Kommission aufgefordert, die fünf Antibiotika-Gruppen offiziell als sogenannte Reserveantibiotika einzustufen. Das hätte zur Folge, dass diese nicht mehr in der Massentierhaltung verwendet werden dürfen. Reserveantibiotika sind Medikamente, die bei Infektionskrankheiten eingesetzt werden, wenn normale Antibiotika nicht mehr greifen.