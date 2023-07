Bergung aus Gondel geübt: Arbeiter stürzt in Tiefe

Fataler Unfall in Oberperfuss im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Mittwoch! Bei einer Gondel-Bergungsübung der Bergbahnen stürzte ein Mitarbeiter (36) beim Abseilen mehrere Meter in die Tiefe und landete auf einem Schotterweg. Der Notarztheli C1 war gefordert.