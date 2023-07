Umstrittener Millionenregen für Parteien

Die Fronten waren im neuen Landtag in der ersten regulären Sitzung nach der Angelobung also ziemlich schnell geklärt. Nur beim Thema S-Link, das in der Aktuellen Stunde breit diskutiert wurde, verlaufen sie nicht ganz klar. Denn neben der Regierung unterstützen auch Grüne und KPÖ Plus das Großprojekt prinzipiell. Die SPÖ tritt seit der Landtagswahl offensiv dagegen auf und will die Verkehrswende auf anderen Wegen umsetzen. Im Landtag steht die SPÖ mit dieser Linie ziemlich isoliert da.