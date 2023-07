„Selber entscheiden, wann wir Waffen einsetzen“

Die Teilnahme Österreichs an der europäischen Sky-Shield-Initiative, die am Freitag im Rahmen einer Absichtserklärung in Bern unterzeichnet werden wird, erfordert künftig ergänzende Waffensysteme für das heimische Bundesheer: „Es werden wie bereits bekannt neue Mittelstreckenraketen angeschafft, um die Initiative auch tatsächlich umsetzen zu können“, sagt der leitende krone.at-Redakteur Paul Tikal im TV-Interview mit Gerhard Koller.