Russische Reporterin in Tschetschenien angegriffen

Am Morgen des 4. Juli wurden in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny die Journalistin der „Nowaja Gaseta“ Jelena Milaschina und der Anwalt Aleksandr Nemow angegriffen. Sie befanden sich zu dem Zeitpunkt in einem Pkw, der sie nach ihrer Ankunft vom Flughafen der autonomen Republik abgeholt hatte.