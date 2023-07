AustroCel Hallein plant Anlage für Hydrogel

Nach Textil- und Spezialzellstoff, Energie und Bioethanol setzte AustroCel Hallein am Dienstag den nächsten Schritt, um die Produktpalette am Standort erneut zu erweitern. Das Tennengauer Industrieunternehmen unterzeichnete einen Kooperationsvertrag mit dem niederösterreichischen Startup AgroBiogel, um in einer Pilotanlage ein innovatives Hydrogel herzustellen, das als Wasserspeicher und Bodenverbesserer künftig in der Landwirtschaft eingesetzt werden könnte.