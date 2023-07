Abgeordnete: „Ukraine soll vernichtet werden“

Vier österreichische Abgeordnete haben in den vergangenen Tagen die ukrainischen Städte Odessa und Mykolajiw besucht. Am Dienstag berichteten sie im Parlament von „einem Krieg, wo die Ukraine vernichtet werden soll“. Die dortige Bevölkerung sei einem „permanenten Raketen-Terror“ ausgesetzt, die russische Armee greife gezielt das „zivile Leben“ an.