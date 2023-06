Thunberg: „Welt hat nicht ausreichend reagiert“

Nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine ist die offizielle Zahl der Todesopfer auf mindestens 62 gestiegen. Die tatsächliche Opferzahl dürfte aber weit höher sein. Die Führung in Kiew sprach bereits unmittelbar nach dem Dammbruch, für den die ukrainische Seite die russischen Besatzer verantwortlich macht, als „größte menschengemachte Katastrophe seit Jahrzehnten“. Am Donnerstag beklagte die schwedische Umwelt-Ikone Greta Thunberg bei ihrem Besuch in Kiew, dass die Welt auf diese Katastrophe „nicht ausreichend“ reagiert habe.