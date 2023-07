Wo Lukas Weißhaidinger auf Medaillenjagd geht

Schneller Diskusring

Die technischen Einrichtungen in der wunderschönen Arena sind im Innenraum bereit für den ersten großen Wettkampf Freitag und Samstag in dieser Woche. Ob alles klappt, wird sich freilich erst erweisen, auch wie schnell die Mondo-Bahn für die Sprinter ist. Der Ring für die Diskus- und Hammerwerfer, so haben Tests von ungarischen Experten ergeben, ist schnell. Mal schauen, wie weit der Diskus von Stars wie Weltmeister Kristjan Ceh, Olympiasieger Daniel Stahl und Lukas Weißhaidinger segelt. Diesen Mittwoch wirft Luki übrigens in der „Höhle des Löwen“ in Karlstadt (Sd) gegen Daniel Stahl…