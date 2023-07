Nach Nachricht vom Gipfel stürzt Mann in den Tod

Ein 73-jähriger Mann aus dem Bezirk Gmunden unternahm am Sonntag eine Bergtour auf den Sulzkogel (1661m) im Gemeindegebiet Steinbach am Attersee im Bezirk Vöcklabruck. Nach der Auffahrt mit dem E-Bike stieg der 73-Jährige gegen 10 Uhr über den Jagdsteig in Richtung Sulzkogel auf.