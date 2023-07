15-Jähriger fuhr mit gestohlenen Kennzeichen herum

Sauberes Früchtchen ist ein Hilfsausdruck: Ein 15-Jähriger ist am Freitag von einer Polizeistreife in Ebensee (Oberösterreich) hinter dem Steuer eines Autos mit gestohlenen Kennzeichen erwischt worden. Ermittlungen ergaben, dass der Teenager im Juni 15 Fahrraddiebstähle in Wels begangenen haben dürfte.