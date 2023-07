Segelflieger tauchte unter Stromleitung durch

Der Vorfall passierte bereits am Donnerstag um 14.45 Uhr, wurde aber erst jetzt bekannt. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Polizei verständigt, dass in St. Florian am Inn, Ortschaft Gopperding, ein Segelflugzeug in ein Feld abgestürzt sei. Es sei eine Person im Flugzeug gesessen. Polizeistreifen, ein Notarzt sowie die Rettung und die Feuerwehr St. Florian am Inn fuhren zum Absturzort.