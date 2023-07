Rechnungshof kritisiert Medienzentrum des Landes

Die Kritik am Landesmedienzentrum kam in den vergangenen Jahren meist aus der Politik. Kommende Woche wird es nun ein kritisches Papier von unabhängiger, hochoffizieller Stelle geben. Der Landesrechnungshof wird seinen Bericht zur Gebarung des Landesmedienzentrums (LMZ) an die Landtagsparteien übergeben.