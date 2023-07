ESA-Sonde zu Dunkler Materie ins All gestartet

„Euclid“ soll etwa 1,5 Millionen Kilometer weit ins All fliegen. Der Weg dorthin wird etwa einen Monat dauern. Die Sonde ist mit einem hochauflösenden Teleskop unterwegs, mit dem sie einen Blick in die Vergangenheit des Universums werfen soll. Ziel ist es, Daten zu Milliarden von Galaxien zu sammeln. Zudem soll eine 3D-Karte erstellt werden, in der Zeit die dritte Dimension ist. „Ich erwarte, dass “Euclid„ die Wissenschaftsgemeinschaft mit einer nie da gewesenen, riesigen Menge an Daten fluten wird“, ist Giuseppe Racca von der ESA zuversichtlich.