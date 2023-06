Wegen Wetter: Schwimmen statt Baden abgesagt

„Wir verschieben die Überquerung auf 30. Juli. Die Bedingungen bleiben aber alle gleich. Treffpunkt wird wieder zwischen acht und neun Uhr im Parkbad Krumpendorf sein, wo man sich registrieren und seine Sachen deponieren kann. Das Schiff, das die Teilnehmer dann zum Start nach Sekirn bringt, legt bei der offiziellen Schiffsanlegestelle in Krumpendorf an, von wo man gemeinsam in Badesachen hinspazieren wird“, so der Organisator Andreas Pregl.