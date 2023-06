Jochen Lengger wird neuer Chef in Herberstein

Steirer mit internationaler Erfahrung

Lengger wurde am 4. März 1973 in Graz geboren und ist in Heiligenkreuz am Waasen aufgewachsen. Bereits während seines Studiums der Veterinärmedizin in Wien galt sein besonderes Interesse der Wildtiermedizin und dem Artenschutz. Themen, die ihn unter anderem nach Südafrika und die Mongolei führten.