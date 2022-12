Knalleffekt: Getzinger wird Herberstein-Chefin

Die Kritik an der Postenbesetzung dürfte nicht lange auf sich warten lassen. Laut Ausschreibung sollte die neue Geschäftsführung über „mehrjährige Führungserfahrung in der Tourismuswirtschaft, vorzugsweise in einem Tierpark“ verfügen. Zudem wird eine „Expertise im Bereich der Zoos“ erwartet. In diesem Bereich hat Getzinger keine Erfahrung.