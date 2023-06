Ein Schimmel als Erfolgsgeheimnis

Für Österreich geht’s ab Freitag in Ebreichsdorf (NÖ) um den Sieg beim Nationenpreis-Halbfinale. Im Sommer steht die EM in Mailand an, wo es um die Olympia-Quali geht. Einzig bitter: Puck musste wegen Erkrankung seines Pferdes kurzfristig absagen.