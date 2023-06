A8: Urlauber-Kleinbus krachte gegen Wohnmobil

Die Einsatzkräfte auf der Innkreisautobahn bei Wels gingen am Mittwoch ans Limit. Großeinsatz bei einem Urlauber-Busüberschlag, der an einem Wohnmobil endete. Und im Rückstau gab es einen Toten zu beklagen und in der Nähe noch einen weiteren Unfall. Und im Innviertel gab es noch einen schlimmen Unfall.