Weil Aufsteiger zu viel trickste - 20.000 € Strafe

Grund: Verfehlungen im Lizenzverfahren! In dem der Aufsteiger gegen Bestimmungen zur Transfererlösbeteiligung sowie zu wahrheitsgetreuen und vollständigen Angaben verstoßen hat. Bedeudet: Die Linzer haben im Kampf ums Bundesliga-„Pickerl“ in irgendeiner Form getrickst! Was Geschäftsführer Christoph Peschek („Das war vor meiner Zeit“) auch gar nicht in Abrede stellt - trotzdem wird er Berufung einlegen. Auch weil der beanstandete Vertrag, der vom Herbst 2022 stammt, inzwischen längst aufgelöst ist.