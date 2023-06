Remise-Kosten explodieren: Windrad macht Abflug

Ein eigenes Windrad am Dach, Umplanungen und massive Baukostensteigerungen: Der Neubau der Straßenbahn-Remise in der Grazer Steyrergasse ist auf 230 Millionen Euro explodiert. Brisant: Im Erdreich schlummert eine Altlast. Wie die „Krone“ enthüllte, soll die Teer-Verunreinigung in der Steyrergasse jedoch nicht zur Gänze beseitigt werden - denn dafür reicht das Geld offensichtlich nicht. Zudem droht das Umweltunternehmen Balsa überhaupt, die Altlasten-Sanierung abzublasen.