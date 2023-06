Unter neuer Luxus-Remise schlummert Teer-Bombe

Ein eigenes Windrad am Dach, das sich die grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwentner wünschte, Umplanungen und massive Baukostensteigerungen: Der Neubau der Straßenbahn-Remise in der Grazer Steyrergasse ist auf 230 Millionen Euro explodiert. Weil die Stadt aber nur 150 Millionen Euro budgetiert hatte, heißt es jetzt: sparen. Und zwar, so behaupten Kritiker, auf Kosten der Umwelt. Am Areal der Bim-„Garage“ schlummert nämlich seit vielen Jahren eine schmutzige Altlast.