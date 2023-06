Entlastung für die Kunden: Strompreis wird gesenkt

In Zeiten der Teuerung entlasten

„Es ist erfreulich, dass unser Landesenergieversorger, trotz anhaltender Energiekrise, die Möglichkeit erarbeitet hat, um ein zweites Mal in diesem Jahr die Energiepreise zu senken und damit die Menschen in der allgemeinen Teuerung zu entlasten“, betont Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Gleichzeitig pocht er darauf, dass das Geld, das von der Bundesregierung im Zuge der Gewinnabschöpfung abgezogen wird, wieder den Bürgern zugutekommen muss. Im Fall der Burgenland Energie sind das 45 Millionen Euro - umgerechnet zwei Monate Gratisstrom für alle Kunden.