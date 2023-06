Ausgetanzt: Beliebte Discothek bleibt für immer zu

Situation für Discothek am Land generell schwierig

Die Situation für Discotheken sei generell - und am Land besonders - schwierig, weil viele Zeltfeste in der Umgebung die Saison extrem verkürzen würden. Effektiv offen war die Disko immer von Ende September bis Ende April. „Wobei wir den April umsatztechnisch schon immer vergessen konnten“, so Leitner. Schlussendlich habe man sich nun entschlossen, das Lusthouse nach der Sommerpause nicht mehr aufzusperren. Ohne großen Wirbel, ohne Closing-Party.