Schülerinnen (16) gerade noch aus Donau gerettet

Beinahe in einer Katastrophe endete am Montagnachmittag ein Schulausflug in Linz. Zwei 16-jährige Schülerinnen suchten in der Donau nach Abkühlung, wurden von der starken Strömung abgetragen und trieben entkräftet mitten am Fluss. Aufmerksame Bootsfahrer brachten sie sicher zurück an Land.