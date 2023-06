Slowene attackierte Freundin auf offener Straße

Montagabend waren ein 29-jähriger Mann slowenischer Herkunft und seine 27-jährige Lebensgefährtin gemeinsam zu Fuß in Klagenfurt unterwegs, als ein heftiger Streit eskalierte. Dabei griff der Mann seine Freundin plötzlich an, indem er sie am Hals packte und gegen eine nahegelegene Steinmauer drückte. Anschließend stieß er sie zu Boden, wodurch die Frau Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Nach der Tat verließ der 29-Jährige den Tatort, konnte jedoch von den örtlichen Polizeikräften in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden werden.