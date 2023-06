Moped-Bursch verletzte bei Festnahme Polizisten

Weil mehrere Jugendliche in der Nacht zum Sonntag kurz nach 21 Uhr am Bahnhofsparkplatz in Mauthausen kreuz und quer mit Autos und Mopeds wie wild herumgefahren sein sollen, rief eine Anrainerin die Polizei. Als die Beamten eintrafen, bemerkten sie rund 15 Jugendliche, die eine hitzige verbale Auseinandersetzung in türkischer Sprache führten. Ein 18-jähriger Türke aus Perg geriet dermaßen in Rage, dass er von seinem Cousin zurückgehalten werden musste. Dies ließ den Jugendlichen aber noch mehr eskalieren und es kam zur körperlichen Auseinandersetzung der beiden.