„Apocalypse Now“-Star Frederic Forrest tot

Coppola holte den gebürtigen Texaner mehrfach vor die Kamera, darunter für Filme wie „Der Dialog“ (1974), „Apocalypse Now“ (1979) oder „Tucker“ (1988). Unter der Regie von Wim Wenders verkörperte Forrest in „Hammett“ (1982) den Schriftsteller Dashiell Hammett. Er wirkte auch in Filmen wie „Music Box ÷ Die ganze Wahrheit“, „Falling Down - Ein ganz normaler Tag“ und zuletzt 2006 in „Das Spiel der Macht“ mit.