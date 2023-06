Rot und Schwarz als Stärke der Blauen

Es war einmal. Das Ibiza-Video. Der Spesenskandal. Danach gab es ein Wahldebakel in Wien und massive Verluste in Oberösterreich. So sah die jüngere Geschichte der FPÖ aus. Jetzt ist alles anders. Weil ÖVP und SPÖ sprachlich aufeinander losgehen, als wären sie in der Zwischenkriegszeit. Der Parteienrest kämpft ebenso untereinander, nicht aber gegen die FPÖ.