Wencke Myhre: „Wenn Wien ruft, dann komme ich“

Lieben Sie auch das Reisen und das viele Unterwegssein?

Nachdem ich kein Management habe, buche ich meine Reisen immer selbst. Wenn Wien ruft, dann kann ich nicht nein sagen. Da komme ich natürlich! Ich achte mittlerweile darauf, dass ich meine Auftritte in der Natur habe und die Umgebung schön ist. Unlängst habe ich in der kleinen norwegischen Stadt Røros in einer Scheune gespielt, wo die Rentiere vorbeigelaufen sind. Diese Auftritte faszinieren mich. 2004 bis 2007 hatten wir die „Gitte, Wencke, Siw“-Show mit zwei befreundeten Schlagersängerinnen aus Skandinavien, mit der wir auch oft in Österreich waren. Wir hatten in 30 Tagen Auftritte in 26 Städten. Jeden Tag ein neues Hotel, eine neue Bühne und neue Garderoben. Durchschnittlich sind wir pro Tag 700 Kilometer mit dem Bus gefahren. Das geht heute definitiv nicht mehr. Nach diesen drei Jahren brauchte ich eine längere Pause und habe als nächste Tour nur am Piano begleitet in Norwegen gesungen. Von Insel zu Insel, sodass ich jede Nacht nach Hause fahren konnte.